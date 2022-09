MN - Bianchin sul rinnovo di Leao: "La risposta l'ha data Maldini..."

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul futuro di Leao: "La risposta l'ha data Maldini: non è che il Milan non abbia la forza per resistere alle offerte della Premier, ma se arrivassero proposte monstre per Leao e Theo tendenzialmente non si può dire di no; non tanto perché il Milan abbia bisogno di 120 o di 70 milioni dai cartellini, ma perché quelle proposte comportano un aumento salariale per il calciatore che il Milan non può e non vuole fronteggiare".