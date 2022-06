MN - Bilancio 2021-22: si va verso i -50 milioni di euro

Fonte: Pietro Mazzara

Conti in costante miglioramento con l’impatto dello scudetto che, a livello economico, non è ancora calcolabile ai fini del bilancio 2021-22, anche perché il suo effetto, tra campagna abbonamenti, merchandising e bonus degli sponsor avrà un riverbero nei mesi estivi non stimabile. Dalle informazioni in possesso di MilanNews.it, il passivo del bilancio consolidato, al 30 giugno 2021, dovrebbe assestarsi attorno ai -50 milioni. Si tratta di stime indicative, ma un dato è certo: il trend dei conti rossoneri, che dovrebbero far registrare i 300 milioni di ricavi, è in costante miglioramento con l’obiettivo di avvicinare o centrare la parità di bilancio nell’arco delle prossime due stagioni. Il tutto in attesa che la macchina organizzativa di RedBird inizi a produrre i risultati sperati sulla valorizzazione del marchio e aumento costante dei ricavi, in tutte le sue voci.