MN - Bocci su Ibrahimovic: "Credo che possa rimanere al Milan con altro incarico"

Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende dei rossoneri, si è così espressa in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Ibrahimovic: “Allo stato attuale il Milan è più maturo e completo e riesce a sopperire meglio all’assenza di uno come Zlatan, prima non era così. Milano e il Milan sono la seconda casa di Ibrahimovic, siamo in tanti a pensare che anche quando avrà deciso di smettere, e non credo che avverrà a breve, possa rimanere in rossonero con altro incarico. Ibra è stato fondamentale in questa crescita”.