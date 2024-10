MN - Bologna-Milan: in corso la riunione tra sindaco e prefetto

Secondo quanto appreso da Milannews.it, è in corso in questi minuti la riunione tra il sindaco bolognese Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti per discutere della partita tra Bologna e Milan in programma domani alle 18. Nella giornata di ieri, il primo cittadino aveva firmato un'ordinanza per la sospensione della gara per motivi di ordine pubblica in seguito all'alluvione che ha colpito la città nei giorni scorsi, ma la Lega Serie A si è fermamente opposta al rinvio.

Questo colloquio è l'ultima possibilità per far sì che la gara si giochi al Dall'Ara a porte chiuse, altrimenti la Lega Serie A disporrà lo spostamento del match su un campo neutro, con lo stadio Sinigaglia di Como come prima scelta.

di Pietro Mazzara