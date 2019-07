MN - Borghi: “Correa è un giocatore importante, ha le caratteristiche per giocare con Piatek”

La redazione di MilanNews.it ha contattato Stefano Borghi per parlare del mercato rossonero. Queste le sue dichiarazioni su Correa: “È un giocatore molto importante. Ha già fatto vedere di poterci stare ai massimi livelli del calcio europeo. Ci si aspettava forse qualcosa in più nell’ultima annata, però in generale non mi sembra che sia stata una gran stagione per tutto l’Atletico Madrid. Credo che se dovesse andare al Milan e dovesse essere schierato nel ruolo di seconda punta potrebbe trovare delle condizioni molto interessanti. Ha le caratteristiche per stare in quel gioco: la conformazione con un trequartista e una spalla come Piatek potrebbe metterlo nelle condizioni ideali".