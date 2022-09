MN - Bouzian su Vranckx: "Non ha paura di niente ed è un grande lavoratore"

Il calciatore Sofiane Bouzian, ex compagno di squadra al Mechelen di Aster Vranckx, ha parlato del nuovo centrocampista belga del Milan così ai microfoni di MilanNews.it, in esclusiva: "Vranckx in campo non ha paura di niente, non scherza mica. Ma fuori è un ragazzo tranquillo a cui piace scherzare. Tra noi c’è un’amicizia vera, non eravamo soltanto compagni di squadra. Io lo seguivo sin dai tempi delle giovanili e appena è approdato in prima squadra abbiamo legato subito. Essendo di due anni più giovane di me, l’ho subito preso sotto la mia ala, dandogli tanti consigli su cosa fare. E mi ero subito accorto che Aster non è per niente arrogante e che ascoltava quando qualcuno gli dava dei consigli. Essenzialmente è un gran lavoratore che in campo e fuori da tutto per raggiungere il top".