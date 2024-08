MN - Braglia sul Milan: "Mi fido di Fonseca. E sul gap con l'Inter..."

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato così del Milan e del gap con l'Inter:

Qualora il Milan dovesse andare a chiudere per tutti i suoi obiettivi, il gap con l'Inter sarebbe ridotto?

"Io glielo auguro, anche perché i giocatori che il Milan sta seguendo sono comunque giocatori che dovranno poi integrarsi all'interno del gruppo. Ripeto, io mi fido dell'allenatore, e secondo me l'allenatore ha un compito arduo ma stimolante allo stesso tempo. Dire di colmare il gap con l'Inter secondo me no. In questo momento secondo me nessuna squadra può colmare il gap con l'Inter, secondo me dipende sempre poi dall'Inter, per l'amor del cielo. Ma secondo me i nerazzurri sono al di sopra di tutte le squadre, e c'è forse, forse, una sola squadra al momento che può ambire a insidiare l'Inter, ed è l'Atalanta, nonostante l'infortunio di Scamacca.

L'Atalanta è l'esempio da seguire, perché Gasperini, come ha detto il responsabile del settore giovanile dei bergamaschi Roberto Samaden in una recente intervista che ho letto, si ferma a vedere i giovani perché, comunque, i giovani devono essere valorizzati, e la Dea lo fa. Io sarei contento se Fonseca, ma penso che il carattere ce l'abbia, non prendessero nessun portiere e lanciasse Torriani come ruolo di vice".