MN - Bucciantini: "Pioli sa nascondere i problemi ed esporre velocemente quello che funziona"

Marco Bucciantini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Stefano Pioli e del suo contributo in rossonero.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA

“Io stimo Pioli, anche come uomo. Sa nascondere in fretta quello che non funziona in una squadra e sa esporre velocemente quello che funziona. Il Milan con Pioli è ripartito dal “giorno uno”, perché ha risolto dei problemi dalla trequarti in su che erano evidenti. L’arrivo suo e di Ibrahimovic ha semplificato e selezionato il buono che c’era, quindi ho visto un inizio di un qualcosa. L’Inter, ad esempio, ha bruciato 6-7 allenatore bravissimi. Finchè non hai un progetto serio, non puoi pensare di fare sempre un passo avanti, anzi, c’è il rischio di farne due di lato e uno indietro. Io sono favorevole alle conferme, perché se fai una scelta, e la pensi bene, potrebbe essere quella giusta. Con Giampaolo si è commesso l’errore di non saper aspettare. Rangnick mi incuriosisce, ma voglio vedere il giorno uno del Milan, soprattutto in società".