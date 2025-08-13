MN - Buone notizie da Milanello: Pulisic ha recuperato dall'infortunio alla caviglia

Il Milan si prepara ad affrontare il suo primo impegno ufficiale in questa nuova stagione 2025/2026. Domenica sera infatti, la squadra di mister Massimiliano Allegri affronterà il Bari nel primo turno di Coppa Italia, alle 21.15 a San Siro. Come appreso dalla nostra redazione, in vista di questa sfida ha recuperato dal suo infortunio Christian Pulisic, che durante la tournèe in Asia aveva accusato un dolore alla caviglia durante la partita vinta contro il Liverpoool. L'americano ha recuperato totalmente: in gruppo con il resto della squadra sia nell'allenamento di ieri che in quello di oggi.

Di Antonio Vitiello