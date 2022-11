MN - C.Garcia: "Rafael Leao ha le qualità per segnare ed essere decisivo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Rafael Leao: "Può sembrare paradossale, la gente si aspetta che sia titolare, ma il Portogallo è una delle nazionali migliori al Mondo, non come l'attuale Italia. In questo momento è la migliore generazione che vede i top delle migliori squadre come Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo, che è sempre il leader. Leao ha le qualità per segnare ed essere decisivo, ma è una nazionale che ha tanti talenti in panchina come Vitinha".