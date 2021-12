MN - Cairo: "Bremer rimane con noi per tutto il campionato. Pobega? Non abbiamo parlato col Milan"

Urbano Cairo al termine del Consiglio di Lega di oggi, a Milano, ha parlato così delle situazione di Bremer e Pobega: "Per Bremer non ho parlato con nessuno, è un nostro giocatore e non ho mai pensato di venderlo a gennaio. Bremer è nostro, rimane con noi per tutto il resto del campionato e poi vedremo",

Su Pobega: "Noi abbiamo il giocatore in prestito, ma al momento non abbiamo parlato con il Milan. Noi lo stiamo facendo giocare e sta facendo anche buone cose, ma non abbiamo parlato di questo".