MN - Cairo: "Il libro di Ibrahimovic è educativo. Bremer? Non abbiamo parlato con nessuno"

Raggiunto dai microfoni di MilanNews.it alla presentazione del libro di Ibrahimovic, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha snocciolato alcuni temi di mercato e non. Queste le sue dichiarazioni:

Sul libro di Zlatan: "Il libro è un’idea che parte da Gianluca Di Marzio. Ce lo siamo aggiudicati combattendo. Quando mi hanno detto che c’era un libro sulla storia di Ibrahimovic, ho detto di cercare di prenderlo in tutti i modi. Lo volevo avere perché lui è un gran personaggio. Da quando è tornato qui in Italia non è solo una personalità calcistica. È diventato simpatico ed alla gente piace. In questo libro si racconta senza veli, completamente. È una bella storia ed è educativa, soprattutto per i ragazzi".

Sulla differenza che fa Ibra in Italia: "Ibrahimovic fa ancora la differenza, ieri il Milan ha pareggiato per un suo gol. L’età c’è e deve anche gestirsi. Al Torino? Certo che lo vorrei (ride, ndr)".

Su Bremer: "Il calciomercato è ancora lontano. Non abbiamo parlato con nessuno".

Su Pobega: "È in prestito dal Milan. È forte e sta facendo grandi cose. Ne parleremo al momento giusto".

Sullo scudetto: "Il Milan non ha fatto benissimo ultimamente e spero che possa riprendersi presto".