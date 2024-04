MN - Calamai: "Temo in questo momento il gruppo Milan che dice: 'Che succede domani?"

Tempo di bilanci e processi per il Milan, dopo la mesta eliminazione dall'Europa League per mano della Roma. Sul banco degli imputati Stefano Pioli, la cui avventura sembra arrivata al capolinea. Ne abbiamo parlato con la storica firma Luca Calamai, in esclusiva per MilanNews.it

Ora c'è il derby, nel momento peggiore possibile

"Il derby vive di vita propria, in questo momento ancora di più. Da giocatore del Milan ti vuoi togliere almeno la soddisfazione di avvelenare ai suoi rivali quello che potrebbe essere il loro giorno dello scudetto. Ma io temo in questo momento il gruppo Milan che dice: 'Che succede domani?' In tanti vorrebbero avere certezze sul futuro. La giocheranno bene ma è un gruppo che si porta dietro più interrogativi che certezze. Difficile pensare che l'Inter possa perdere la partita".

Leao è un campione?

"No. Leao è un progetto di campione. E come tutte le cose che diventano progetti, poi devono fare il passaggio per diventare campioni. Giovanni Galli, uno che del Milan è stato figura importantissima diceva: Leao non potrebbe giocare in Premier, perché gioca 15-20 minuti e in Premier non te lo puoi permettere. Ne deve ancora fare di strada e non è detto che la faccia. Quante volte abbiamo ritenuto dei giocatori delle eterne promesse? Non è tardi, ma la domanda è: ce l'ha questo scatto o non ce l'ha? La risposta ce l'ha solo lui".