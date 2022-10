MN - Camolese: "Brahim Diaz e De Ketelaere sono giocatori in grado di fare la differenza"

MilanNews.it

Giancarlo Camolese, ex calciatore e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sul ballottaggio fra Brahim Diaz e De Ketelaere in vista del match di campionato in programma domenica sera contro il Torino: “Credo che il Milan valuterà molto le condizioni fisiche di Brahim Diaz. Contro la Dinamo Zagabria non c’era bisogno di rischiarlo. Adesso sono passati un paio di giorni e se il giocatore durante gli allenamenti dimostrerà di star bene penso che avrà diverse chance di giocare. Potrebbe aver un senso anche confermare De Ketelaere, che forse ha proprio bisogno di maggiore continuità. Pioli farà le sue considerazioni ma parliamo di due giocatori che, se in forma, sono in grado di fare la differenza”.