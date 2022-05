MN - Camolese su Pobega: "Sa fare bene entrambe le fasi. Il Milan farà le sue valutazioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Camolese, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha espresso il suo parere su Tommaso Pobega, in particolare sulla possibilità che nella prossima stagione sarà in pinata stabile nella rosa rossonera (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): “Questa sarà una valutazione che dovrà fare il Milan, anche in considerazione dei giocatori a disposizione. Pobega al Torino sta facendo veramente bene, dimostrando di essere un giocatore interessante. Sa fare bene entrambe le fasi, è fisico, ha corsa e può far gol. Questo tipo di centrocampisti sono sempre molto ricercati”.