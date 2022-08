MN - Canavesi sugli assenti dell'Atalanta: "Non ci saranno Ederson, Zappacosta e Palomino"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Carlo Canavesi, collega dell'Eco di Bergamo, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista del big match di questa sera tra Milan e Atalanta, di scena al Gewiss Stadium alle ore 20.45. Canavesi ha indicato chi saranno gli assenti per la squadra di Gasperini: “Ederson è ancora alle prese con un problema muscolare, sarà valutato giorno per giorno, ma dovrebbe rientrare settimana prossima. Stesso discorso per Zappacosta, che si è infortunato prima del ritiro. Mancherà poi Palomino, tra i migliori della scorsa stagione, sospeso dall’antidoping in attesa del procedimento”.