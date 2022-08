MN - Canavesi sull'Atalanta: "Ballottaggio Muriel-Lookman davanti. Demiral ancora non al meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista dell'Eco di Bergamo Carlo Canavesi è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it questa mattina, in vista della sfida che vedrà una di fronte all'altra Atalanta e Milan. Nello specifico il giornalista ha parlato della probabile formazione degli orobici: "È sempre difficile scoprire in anticipo quale sarà la formazione dell’Atalanta, ma in questo caso i dubbi sono pochi: si va verso la conferma della squadra che ha vinto contro la Sampdoria, vista l’assenza di Ederson e la condizione non ancora ottimale di Demiral. Quindi Toloi, Okoli e Djimsiti in difesa, Hateboer e Maehle sulle fasce, de Roon e Koopmeiners a centrocampo, con Pasalic sulla trequarti. Resta aperto il ballottaggio in attacco, tra Muriel e Lookman, per giocare in coppia con Duvan Zapata"