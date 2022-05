MN - Cantamessa sul Milan: "Maldini e Massara hanno fatto qualcosa di straordinario"

MilanNews.it

Il noto avvocato Leandro Cantamessa si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Maldini e Massara: “Partiamo dal presupposto che Paolo Maldini e Ricky Massara hanno fatto qualcosa di straordinario. Nel calcio le cantonate esistono, e ogni stagione si possono prendere, ma prendere un giocatore come Kalulu è manifesto di estrema competenza. Kalulu è stato visto, seguito, non aveva esperienze rilevanti prima e ha vinto uno Scudetto. Vuol dire riconoscere qualità intrinseche in un calciatore. Così come Maignan che però un po’ di storia alle spalle l’aveva. Poi è chiaro il contributo dei Tomori, dei Tonali, dei Leao va per forza menzionato giusto per citare tre nomi”.