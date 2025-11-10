MN - Carvalhal: "Leao conosce a memoria i principi di gioco della sua posizione di ala sinistra"

vedi letture

Carlos Carvalhal, ex allenatore portoghese di Braga, Sporting Lisbona, Besiktas e Olympiacos ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Mikel Merino dell'Arsenal e della Spagna ne è un altro: 18 gol nell'anno solare da falso nueve.

"Sì, esatto. Ci sono giocatori che hanno queste conoscenze calcistiche mentre altri capiscono solo la loro 'posizione' e se li metti in un altro ruolo per loro diventa tutto più difficile. E Rafael Leão, che io considero un calciatore fantastico, conosce a memoria i principi di gioco della sua posizione di ala sinistra. Quando però ha autostima parliamo di un giocatore di grandissima qualità...".

I NAZIONALI DEL MILAN CONVOCATI

Nel corso di questa sosta saranno 12 i giocatori del Milan a lasciare Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di seguito la lista completa:

Zachary Athekame (Svizzera U21), Davide Bartesaghi (Italia U21), Rafael Leao (Portogallo), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Belgio), Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia), Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia), Luka Modric (Croazia), David Odogu (Germania U20) e Strahinja Pavlovic (Serbia)