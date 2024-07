MN - Ceccarini: "Pavlovic, richiesta eccessiva del Salisburgo. Napoli avanti su Hermoso"

Dopo l'acquisto di Alvaro Morata, il primo vero di quest'estate rossonera, il Milan si mette al lavoro su più fronti per portare altri rinforzi alla corte del nuovo allenatore Paulo Fonseca. I dirigenti del Diavolo hanno l'intenzione di presentare a Milanello almeno un nuovo innesto per reparto e ci sono diversi nomi caldi sul tavolo. Per questa ragione la redazione di MilanNews.it ha fatto il punto sulle trattative rossonere in un'intervista esclusiva con Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com.

Arretriamo in difesa, obiettivo Pavlovic

"Come con Fofana c'è il gradimento del giocatore, col Salisburgo che dall'altra parte ha una richiesta alta, direi eccessiva per il valore. Ma è un vero obiettivo".

Hermoso è un'alternativa concreta?

"Sullo spagnolo il Napoli è avanti, dipende dalla trattativa che dovrebbe portare Ostigard al Rennes. Una volta ceduto il norvegese ci sarà l'affondo. Se non si concretizzerà il Milan è alla finestra".