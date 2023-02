MN - Chi sarà l'uomo derby? Serena: "Giroud potrà essere determinante, Lautaro è in esaltazione"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) sul possibile uomo derby: "Giroud per le sue caratteristiche e per la sua esperienza potrà essere determinante. Dall'altra parte Lautaro è in un momento di esaltazione dopo aver vinto il Mondiale: è tornato carico e ha avuto anche la fascia di capitano in alcuni casi"