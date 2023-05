MN - Colloquio squadra-tifosi dopo lo Spezia: perché l’indagine FIGC cadrà nel nulla

MilanNews.it

Non rientra minimamente nel concetto di “gogna pubblica” il confronto che c’è stato ieri tra i giocatori del Milan, Stefano Pioli e la Curva Sud al termine della partita persa per 2-0 contro lo Spezia.

Il colloquio che è avvenuto alla luce del sole e in favore di telecamere ha mostrato il momento in cui il

Direttivo della Sud parlava a Calabria e compagni, un incitamento per dare il massimo in vista del derby di martedì.

Un faccia a faccia che non ha contenuto alcun tipo di minaccia verso i calciatori ma solo il consueto sostegno concluso come si è visto con un applauso reciproco tanto è vero che oggi la stessa Curva Sud si è troverà insieme a tanti altri tifosi milanisti, a Milanello per incitare la squadra ancora una volta!

Dunque l’indagine al vaglio della procura FIGC cadrà in una ovvia archiviazione oltre a constatare una evidente perdita di tempo per gli investigatori. I rapporti tra i tifosi rossoneri e il Milan sono splendidi ed è a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori.

E se ci fosse stato qualcosa di non consono alle regole, il club non avrebbe mai pubblicarla sui suoi social la foto dei giocatori sotto la Sud durante il confronto.

Fa un po’ sorridere, infine, come si cerchi sempre il male quando si parli di Milan mentre i medesimi organi investigativi sono rimasti silenti davanti a episodi di altre squadre.