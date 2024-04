MN - Collovati: "L'errore di Giroud? Ieri i 4-5 più importanti stanno giocato sotto le aspettative"

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

L'errore sottoporta di Olivier Giroud grida vendetta. Il francese è stato anch'egli grande delusione della serata

"Non è una questione di singoli. In una partita può succedere, ma ieri sono mancati i 4-5 giocatori più importanti e allora le cose cambiano. Il problema è aver giocato al di sotto delle aspettative".