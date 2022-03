MN - Colomba: "Maldini parla la lingua giusta in ogni contesto: è seguito da tutti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata in esclusiva a MilanNews.it, l'allenatore ed ex calciatore Franco Colomba ha parlato positivamente anche di Paolo Maldini e del suo operato fin qui da dirigente rossonero (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Non si scrive la storia per caso. Un grandissimo come Paolo sa leggere le situazioni, sa parlare la lingua giusta a seconda dei contesti, ha la personalità per entrare nello spogliatoio e farsi seguire da tutti".