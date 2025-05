MN - Come sarà lo staff di Allegri tra fedelissimi e qualcuno in dubbio

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan e con sè si porterà gran parte del suo storico staff. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico livornese nel suo ritorno a Milanello non potrà fare a meno di alcuni fedelissimi: lo seguiranno senza esitare Marco Landucci (vice-allenatore), Aldo Dolcetti (collaboratore tecnico), Maurizio Trombetta (collaboratore tecnico) e Simone Folletti (responsabile della preparazione atletica).

Sono ancora in dubbio le posizioni degli ex calciatori Francesco Magnanelli e Simone Padoin, attualmente i rispettivi allenatore e vice della Juventus Primavera e che erano accanto a Max nella sua ultima esperienza in bianconero con il ruolo di collaboratori tecnici. Al momento il Milan è in trattativa con il club di Torino per liberare sia Magnanelli che Padoin.

di Pietro Mazzara