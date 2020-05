MN - Commper su Rangnick: "Calcolava quanto spazio lasciare agli avversari"

Durante la sua intervista a MilanNews.it (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA), Marvin Commper ha parlato delle attenzioni poste da Ralf Rangnick nei confronti degli avversari:

È vero che per il suo gioco offensivo si è ispirato ad Arrigo Sacchi? “Penso che Sacchi abbia avuto una grande influenza su di lui. Ho visto le partite del suo Milan, ma era un’altra epoca. Però posso dire che il gioco delle squadre di Rangnick è sempre molto intenso. Calcolava anche quanto spazio lasciare agli avversari. Studiava il loro modo di giocare, e quindi noi in diversi momenti della partita pressavamo o lasciavamo campo all'altra squadra in base a quello che preparavamo in allenamento".