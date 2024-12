MN - Conceiçao a Milanello già nel pomeriggio con il suo staff

Oggi è il Sergio Conceiçao-day. Sarà un po' strano con le tempistiche strette, sia di come è arrivato l'esonero di Fonseca e l'ingaggio dello stesso ex allenatore del Porto, sia perché tra cinque giorni il Milan sarà in campo in Arabia Saudita contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Ciononostante ormai la decisione è stata presa e Conceiçao è atteso a Milano per l'orario di pranzo, verso le 14.

Conceiçao con il suo staff (LEGGI QUI), come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si dirigerà al centro sportivo di Milanello già questo pomeriggio. Il tecnico portoghese avrà così modo di avere un primo contatto con le strutture del club che costituiranno il suo ambiente di lavoro nei prossimi mesi.

di Pietro Mazzara