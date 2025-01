MN - Conceiçao come Conte e Simeone? Budel: "Nei principi ci somiglia tanto"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Nel pre-gara abbiamo visto un Conceiçao molto nervoso

"Era un po' nervoso, ma devo dire che nemmeno a me piacevano le interviste pre-partita. Ma fa parte del mestiere, si abituerà anche lui. E poi il Conceiçao di fine partita è cambiato".

Il paragone con Conte e Simeone ci sta?

"Nei principi ci somiglia tanto, ha un po' meno d'esperienza e dovrà fare ancora strada. Ma l'approccio è stato importante, a livello mentale ha inculcato sicuramente qualcosa alla squadra".