MN - Conceiçao cuore d'oro: permette a un giovane tifoso milanista di conoscere tutta la squadra

Un sergente? Sì, sicuramente il mister ha un carattere duro, ma sa essere anche sensibile. Come appreso dalla nostra redazione, al termine della bella vittoria contro l'Empoli, il tecnico milanista ha permesso a un bambino, tifoso rossonero di salire sul pullman della squadra per conoscere e salutare i giocatori del Milan. Grande emozione per il giovane supporter, scoppiato in lacrime durnate l'emozionante incontro.