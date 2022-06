MN - Condò su RedBird: "Ben vengano coloro che hanno piani che vanno al di là del proprio naso"

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sul progetto RedBird: "Ben vengano coloro che hanno piani che vanno al di là del proprio naso. Poi, per onestà intellettuale, sono anni che sento dire queste cose... Poi gira e rigira non c'è mai una risposta di sistema; ci sono delle anime troppo differenti in Lega, 20 volanti diversi: c'è chi vuole spingere sull'acceleratore (e la nuova proprietà del Milan sembra andare in questa direzione) e chi vuole stare nella propria posizione perché, magari, se le cose diventassero più grandi diventerebbero, di conseguenza, troppo più grandi anche di lui".