MN - Cori per Pioli nel pre partita di Milan-Fiorentina. Il tecnico ricambia salutando

Milan-Fiorentina di questa sera, oltre che per l'importante posta in palio, è una serata speciale perché segna il ritorno di Stefano Pioli a San Siro dopo il suo saluto a fine stagione 2024. Il tecnico emiliano, oggi alla guida della Fiorentina, in rossonero ha conquistato uno scudetto meraviglioso e ha fatto vivere ai tifosi serate indimenticabili.

L'accoglienza del tifo di San Siro ovviamente è stata calorosa: dalla Curva Sud è partito un coro per Stefano Pioli, che ha ricambiato salutando: tanti applausi per l'ex allenatore rossonero.