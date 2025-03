MN - Cruz: "Emerson Royal? Io dico di dargli fiducia. Per me è un buon giocatore"

Napoli-Milan ci dà l'occasione di fare un tuffo nel passato, con i tanti doppi ex che hanno vestito la maglia azzurra e quella rossonera. Tra essi André Cruz, difensore che nella nostra Serie A si fece apprezzare per la sua abilità sui calci piazzati. Arrivò nel Milan nell'estate del 1997 proprio dal Napoli (via Inter, che aveva inizialmente acquistato il suo cartellino, salvo poi scambiarlo con Francesco Moriero). Cosa fa oggi il brasiliano? Ce lo ha raccontato lui stesso, in esclusiva per MilanNews.it

Venendo all'attualità nel Milan di oggi c'è un brasiliano, Emerson Royal. Stagione per lui complicata

"La Serie A è il campionato più difficile d'Europa. C'è tecnica, tattica, gioco, grinta. Emerson è cresciuto calcisticamente in Brasile, poi è andato in Spagna ed è abituato a un altro tipo di calcio. Serve pazienza e lui stesso deve adattarsi il prima possibile alla cultura italiana. Se scegli il Milan poi devi mettere in preventivo le pressioni, le aspettative. Per me è un buon giocatore, ha esperienza e ha giocato partite importanti. So che nelle grandi squadre è difficile aspettare, ma io dico di dargli fiducia".