MN - Cucchi chiaro: "Consideravo il Milan da Scudetto. Contento di averci preso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul calo nel gioco del Milan: "La testa e la palla pesano di più ora. Il campionato italiano è molto dispendioso dal punto di vista energetico; dal punto di vista tecnico possiamo fare tutti i confronti che vogliamo, ma le energie che si usano sono tanto e a poche giornate dalla fine le squadre sono stremate. E poi c'è la pressione. Il Milan è da due mesi primo in classifica in maniera assolutamente meritata; e - lo sottolineo con forza - io non ero tra quelli che ad inizio stagione non inserivano il Milan tra le possibili pretendenti allo Scudetto, ma lo consideravo una seria candidata. Sono contento, da un certo punto di vista, di averci preso. Ora, comunque, è importante portare a casa il risultato anche senza quella fluidità di manovra e l'efficacia offensiva di un tempo".