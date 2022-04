MN - Cucchi: "Ho apprezzato molto la gestione dei valori nella vicenda Donnarumma"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: "Sta dimostrando di poter vincere. Questo Milan è frutto in gran parte del suo lavoro sul campo e di quello molto intelligente dei dirigenti come Maldini fuori; sono stati bravissimi nell'operare con grande attenzione e con dei valori. Sottolineo, ad esempio, la gestione della vicenda Donnarumma e della presa di posizione seria per il ragazzo: i valori contano più del resto; ho apprezzato la scelta anche dolorosa della vicenda. Pioli ha dimostrato di poter vincere; il Milan ha dei limiti tecnici, ma spero che presto il club torni quello capace di vincere in Italia e in Europa".