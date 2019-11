MN - Cucchi: "Juve fortissima, serve la partita perfetta. Con la Lazio qualche segnale di miglioramento"

Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it della partita del prossimo weekend, tra Milan e Juve: “La Juventus è fortissima, lo dimostra sia in Italia che in Europa. È una squadra che ha tanta, tanta qualità tecnica e credo che in questo momento sia la squadra più forte in Italia e tra le più forti in Europa. Alla Juventus si chiedeva quest’anno, con l’arrivo di Sarri, non soltanto di vincere partite e scudetti, ma di aggiungere un gioco. Mi pare che al momento ci sia un po’ di fatica a trovare quel gioco brillante che si aspettavano i tifosi della Juventus. La squadra non gioca in modo particolarmente brillante, ma è concreta ed è una squadra che non si arrende mai e lotta fino alla fine, che riesce a vincere all’ultimo istante sfide che sembravano ormai in qualche modo compromesse. La Juventus è fortissima. Debbo dire che contro la Lazio, andrò controcorrente, il Milan non mi è dispiaciuto nel primo tempo sul piano della manovra. È stato poco concreto, ma non mi è dispiaciuto. Credo che qualche segnale di miglioramento ci sia stato. L’unica cosa che può fare il Milan è una partita perfetta contro la Juventus, ma come tutte le squadre che affrontano la Signora, per uscire indenni dal confronto contro questa corazzata. È molto difficile, pronostico è tutto a favore della Juventus, ma per fortuna il calcio ci sa sorprendere anche quando siamo convinti che non sia possibile. Le partite sono facili soltanto dopo che le hai giocate e vinte. Quindi anche la Juventus, se partisse pensando che sarà una partita facile farebbe un errore, ma non credo che verrà commesso né da Sarri, né dai suoi giocatori. Naturalmente il Milan dovrà cercare di creare più opportunità possibili per impedire alla Juventus di portare a casa la vittoria.”