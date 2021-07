MN - Cucchi: "Pioli ha meritato la conferma, il Milan lotterà ancora per grandi obiettivi"

Riccardo Cucchi, ex telecronista di Radio1, è intervenuto in esclusiva a MilanNews.it, giudicando come valida la conferma alla guida del Milan di Stefano Pioli: "E' il riconoscimento dell'ottimo lavoro che Pioli ha svolto sulla panchina del Milan, sinceramente non c'erano motivi per cambiare guida tecnica. Pioli ha dimostrato di essere molto bravo, il Milan ha dominato il campionato per diversi mesi, qualche tifoso sperava nello scudetto, ma bisogna essere onesti e dire che la rosa dell'Inter era superiore rispetto a quella rossonera. Il Milan ha tanti giovani con grandi margini di crescita. Il lavoro di Pioli, che ha dato una fisionomia di gioco per precisa alla squadra rossonera, è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che anche nella prossima stagione il Milan potrà lottare per obiettivi importanti. Sarà un campionato equilibrato".