MN - Cucchi su Leao: "Ne sono un estimatore. Cessione? No, si parta da lui"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Leao: "Io sono un grande estimatore di Leao e la mia risposta può essere condizionata. Secondo me Leao è una delle maggiori realtà tecniche del nostro campionato; ha qualità ed è giovane e Pioli può essere l'uomo giusto per lui. La sensazione che trasmette, a volta, è di una certa indolenza... Sembra quasi che giochi con superiorità, consapevole di essere forte, ma questo è un limite che deve essere smussato. Leao ha un mercato importante e il Milan dovrà decidere se una sua eventuale cessione possa essere utile per aiutare le casse del club per rinforzare la squadra oppure tenersi Leao e puntare su di lui. Io credo che il Milan abbia bisogno di rinverdire il suo attacco. Lo dico con assoluto rispetto verso due grandissimi campioni come Ibrahimovic e Giroud. Il dato anagrafico incide e il fisico cambia; hanno una qualità enorme, ma più il tempo passa e più non saranno determinanti come in passato. Sarebbe una scelta intelligente, sempre che le finanze lo consentano, partire da Leao".