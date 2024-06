MN - Cuoghi: "Conte furbo a essere andato in una società reduce da un 10° posto"

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

I tifosi avrebbero voluto Conte

"Molto furbo ad essere andato in una società reduce da una stagione negativa. L'ha già fatto in passato, si trova pertanto in una posizione dove ha tutto da guadagnare, del resto è impossibile fare peggio del 10° posto dello scorso anno".