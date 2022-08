MN - Czerniatynski: "De Ketelaere è veloce con la palla e segna con facilità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Czerniatynski, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulle caratteristiche di Charles De Ketelaere: “La sua ottima tecnica, superiore alla media. Ha la giocata facile, è veloce con la palla e segna con facilità. Ma forse è troppo leggerino e gli manca la potenza fisica. E questa mi fa un po' paura perché in certe partite avrà più problemi per imporsi. Deve migliorare anche nel gol su colpo di testa. Però in tutti i grandi club si lavoro molto sul fisico e sono sicuro che Charles aumenterà la sua massa muscolare al Milan, perché ne avrà bisogno. Io ho affrontato le squadre italiane nelle competizioni europee e posso dire che i contatti con i difensori italiani sono abbastanza duri. Più che in Belgio.”