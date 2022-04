MN - Da Costa su Milan-Bologna: "I rossoneri possono punire alla prima disattenzione"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex portiere di Sampdoria e Bologna Angelo Da Costa si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Bologna-Milan: “Cercheranno di dare il massimo per fare un regalo a mister Sinisa. In queste partite si ha poco da perdere, si può giocare a viso aperto e il Bologna è una squadra che in queste condizioni sa dare il meglio. Servirà tanta concentrazione perché il Milan ti punisce alla prima disattenzione”.