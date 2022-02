MN - Da Milanello: allenamento in gruppo sia per Tomori che per Rebic

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi sia Fikayo Tomori che Ante Rebic hanno svolto l'intero allenamento in gruppo; entrambi, dunque, saranno disponibili per il match di domani contro la Lazio, nel quale potrebbero trovare minuti per migliorare la rispettiva condizione atletica.

di Antonio Vitiello