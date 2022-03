MN - Da Milanello: Lazetic in gruppo, personalizzato sul campo per Bakayoko

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNew.it, dopo una fase di allenamento individuale per migliorare atleticamente, oggi Marko Lazetic è tornato a lavorare in gruppo. In fase di miglioramento anche Tiemouè Bakayoko, il quale ha svolto un allenamento individuale ma sul campo.

di Antonio Vitiello