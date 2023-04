MN - Da Milanello, tutto ok per Tomori. Personalizzato per Pobega: obiettivo Inter

Fonte: Pietro Mazzara

Arrivano notizie positive da Milanello dopo la trasferta di Roma, che ha visto i rossoneri di Stefano Pioli pareggiare per 1-1 contro la squadra allenata da José Mourinho. Infatti, per Fikayo Tomori, uscito al 45esimo per una forte contusione alla coscia destra, è tutto sotto controllo. Tommaso Pobega, invece, prosegue nel suo programma personalizzato, con l'obiettivo di esserci mercoledì 10 maggio in Champions League contro l’Inter.

Di Pietro Mazzara