MN - Da portiere a portiere, Sorrentino è sicuro su Maignan: "Uno dei migliori al mondo. Non era scontato che..."

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Da ex portiere: dal tuo punto di vista Maignan è, attualmente, il migliore estremo difensore del mondo?

“È sicuramente tra i migliori al mondo. Non era così scontato che facesse subito bene in un campionato come quello italiano, quando era arrivato. Il calcio moderno richiede portieri con caratteristiche come le sue. È certamente un punto più che fermo del Milan attuale”.