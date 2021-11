MN - De Grandis: "Scudetto? Lotta a tre fra Napoli, Milan e Inter. Occhio anche all'Atalanta"

Stefano De Grandis, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato della lotta scudetto dopo le sconfitte delle due capolista Napoli e Milan. Il giornalista di Sky ha dichiarato: “Per lo scudetto non c’è una favorita. Si può tranquillamente parlare di corsa a tre fra il Napoli e le milanesi, tenendo in considerazione anche l’Atalanta perché se Josip Ilicic e Luis Muriel dovessero tornare a buoni livelli, può dire la sua, anche se attualmente è un po’ staccata. Per questo motivo sta un gradino indietro. L’Inter con questa vittoria contro il Napoli ha dimostrato di essere tornata in corsa e ha tutto per poter vincere. Dunque ti dico corsa a tre, con rispetto anche per l’Atalanta. La Juventus invece, nonostante abbia vinto con la Lazio, è troppo in ritardo e non mi convince nemmeno dal punto di vista del gioco”.