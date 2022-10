MN - De Ketelaere, delusione evidente per il gol sbagliato. Al triplice fischio torna direttamente negli spogliatoi

Fonte: dagli inviati a San Siro

Al fischio finale di Milan-Monza, match dominato dai rossoneri e terminato con un rotondo 4-1, la squadra si è radunata come al solito al centro del campo per poi andarsi a prendere i cori e il solito enorme affetto della Curva Sud. Tutti presenti, tranne uno: al triplice fischio di Marinelli De Ketelaere si è avviato direttamente, capo chino ed evidentemente sconsolato per la rete mancata qualche minuto prima, verso il tunnel degli spogliatoi: il belga, subentrato all'infortunato Brahim al minuto 53, era evidentemente dispiaciuto per l'occasione mancata nel finale: delusione evidentemente non nascosta sia subito dopo l'azione e sia al termine del match, imboccando il tunnel senza prendersi il saluto dello stadio.