MN - De Vecchi: "Il gioco del Milan è fluido, è la sua forza. Pioli è un maestro nell'occupare gli spazi"

vedi letture

Giornata importante per il Milan: i rossoneri oggi alle 18.45 scenderanno in campo al Roazhon Park contro il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. La squadra di Stefano Pioli difende il cospicuo vantaggio di tre gol ottenuto nel primo round settimanta scorsa, a San Siro. Allo stesso tempo il Diavolo è chiamato al riscatto dopo Monza. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, per parlare della gara di stasera e del momento del Milan.

Qual è l’arma tattica che consente al Diavolo di preformare e fare la differenza in Europa?

“Secondo me la fluidità di gioco e di manovra. Pioli è un allenatore moderno. I moduli sono un concetto ormai superato. È il corretto posizionamento negli spazi a fare la differenza. E, sotto questo punto di vista, l’allenatore del Milan è un maestro”.