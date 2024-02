MN - De Vecchi su Pioli: "Va solo ringraziato per quello che ha fatto. A fine anno si deciderà serenamente come procedere"

Giornata importante per il Milan: i rossoneri oggi alle 18.45 scenderanno in campo al Roazhon Park contro il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. La squadra di Stefano Pioli difende il cospicuo vantaggio di tre gol ottenuto nel primo round settimanta scorsa, a San Siro. Allo stesso tempo il Diavolo è chiamato al riscatto dopo Monza. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, per parlare della gara di stasera e del momento del Milan.

Ritieni che i rossoneri debbano proseguire con Pioli anche la prossima stagione?

“A Pioli va detto soltanto grazie per il lavoro straordinario fatto in questi quattro anni. Non è semplice, nel calcio moderno, rimanere per ingenti stagioni nella medesima società. A fine anno, le due parti decideranno serenamente come procedere”.