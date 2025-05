MN - DJ Ringo: "Dirigenza se avete un po' di dignità dovreste licenziarvi. Cardinale, this Milan is like a shit"

C'è anche DJ Ringo questa sera alla 12esima edizione del Memorial Claudio Lippi, in ricordo del giornalista rossonero che dodici anni fa perse la vita in un tragico incidente stradale. Il conduttore radiofonico tifosissimo rossonero è presente al centro sportivo Vismara, oggi Puma House of Football, e ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui gli inviati di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

Il ricordo di Claudio Lippi: "Ormai è diventato un incontro tra amici per ricordarlo, mi sembra anche giusto. L'importante è il pensiero per lui"

Contestazione Milan, i tifosi rivogliono Maldini... "Ai miei tempi, veniva giù lo stadio. Adesso le Curve hanno i problemi che hanno, i tifosi normali si sono anche un po' arresi: hanno capito che nulla può cambiare. Il padrone è Cardinale con il fondo, chi lo può punire? Poi la società terrà quegli uomini e la faccenda la vedo molto grigia"

MN - La speranza è un ritorno di Maldini? "Paolo con questi qua penso che non ci tornerà mai: sono loro i fautori del suo allontanamento. Penso che al mondo quando si è così ammalati di voglia di potere, di visibilità, bramosia, ci si acceca in quelle decisioni. Mi rivolgo a quelli che nel Milan hanno fatto quello che hanno fatto: provate a pensare a quello che avete combinato, sarà molto difficile per voi girare per Milano"

A cosa si può aggrappare il tifoso del Milan? "Il tifoso deve essere sempre tifoso, siamo tutti legati al Milan: mio padre mi portava a San Siro da quando avevo 3 o 4 anni. La cosa che mi dà veramente fastidio è il non fare ammenda: Furlani l'altra sera ha detto che abbiamo fatto una brutta stagione. Ma siete voi i fautori della stagione, se avete un po' di dignità dovreste licenziarvi, ma non lo farete mai perché siete legati alla fama e ai soldi"

Il vero colpevole è la società? "I colpevoli sono lì a Casa Milan e lo sanno"

Hai indossato il 19, di Theo... "Sono i secondi che resisto in campo (ride, ndr). Penso che Theo voglia giocare le coppe, è un giocatore di livello e si chiede qua per cosa può giocare. Lo capisco se vuole andare via. Domenica la scelta di Conceicao di tenere fuori Leao non l'ho capita. Anche i tifosi hanno le proprie colpe perché i tifosi quando è stato allontananto Maldini, dovevano ribellarsi. Adesso devono fare tutti ammenda, pure io. Faremo una stagione a giocarci il campionato. Ripeto, non voglio parlare di calcio ma di meritocrazia: quando fallisci e ti comporti male, te ne devi andare. Se fai il pizzaiolo e non sai capace a fare le pizze, te ne devi andare. Un giovane pensa che tanto questi agiscono come agiscono e la fanno sempre franca perché hanno il potere in mano. Cardinale, this Milan is like a shit"