MN - Domani allenamento alle 11, poi la partenza verso Salisburgo e la conferenza di Pioli alle 19.10

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' già tempo di Champions League! Domani i rossoneri svolgeranno un allenamento mattutino (alle 11) a Milanello in vista della partita di Salisburgo. I Campioni d'Italia, freschi di derby vinto, partiranno per l'Austria nel pomeriggio e alle 19.10 Mister Pioli parlerà in conferenza stampa direttamente dalla RedBull Arena.